https://static.news.ru/photo/2295f19e-4b48-11eb-8157-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: team_lh_france/instagram.com

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон посвящён в рыцари. Он был включён в декабрьский список на вручение наград, подписанный королевой Великобритании Елизаветой II.

Согласно действующей традиции, имена будущих рыцарей и дам публикуются дважды в год — в июне, когда королева празднует день рождения, и в декабре. Но, стоит отметить, речь идёт не только о титулах, но и о других государственных наградах — в частности, об Ордене Британской империи. Таким образом, как передаёт Daily Mail, в общей сложности в текущем списке лауреатов оказалось более тысячи человек — как знаменитостей, так и простых людей, чьи заслуги перед обществом не остались незамеченными.

35-летний Льюис Хэмилтон оказался четвёртым гонщиком «Формулы-1», который получил право добавлять приставку «сэр» к своему имени. В разные годы титула удостаивались Джек Брэбем, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт. Однако у Льюиса есть шанс установить уникальное достижение: если он подпишет с «Мерседесом» новый контракт, то станет первым в истории рыцарем — действующим пилотом «королевских гонок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хэмилтон получил титул благодаря личному вмешательству премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Льюис подозревается в неуплате налогов в Монако, где он является налоговым резидентом. Это могло бы помешать ему получить титул, однако Джонсон обратил внимание на то, что гонщик оказал «исключительные услуги Великобритании за рубежом и на международном уровне».