Чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен может завершить карьеру в конце сезона

https://static.news.ru/photo/b7a433c6-d42f-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Dan Istitene - Fo/Global Look Press

Финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен собирается покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.

Как уточняет портал InsideRacing со ссылкой на источники, 40-летний спортсмен объявит о своём решении в ходе Гран-при Великобритании 1–2 августа.

В следующем сезоне Райкконена может заменить Серхио Перес. Это произойдёт в том случае, если «Рейсинг Пойнт» подпишет контракт с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.

Райкконен участвует в «Формуле-1» с 2001 года, всего он выступил в 315 гонках. По данному показателю пилот занимает второе место за всю историю.

Финн является пилотом «Альфа Ромео» с 2019 года. В 2007 году Райкконен в составе «Феррари» стал чемпионом мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Льюс Хэмилтон из команды «Мерседес» продемонстрировал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании, этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-1».