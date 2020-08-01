Чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен может завершить карьеру в конце сезона

Финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен собирается покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.
Как
В следующем сезоне Райкконена может заменить Серхио Перес. Это произойдёт в том случае, если «Рейсинг Пойнт» подпишет контракт с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.
Райкконен участвует в «Формуле-1» с 2001 года, всего он выступил в 315 гонках. По данному показателю пилот занимает второе место за всю историю.
Финн является пилотом «Альфа Ромео» с 2019 года. В 2007 году Райкконен в составе «Феррари» стал чемпионом мира.
Ранее NEWS.ru писал, что Льюс Хэмилтон из команды «Мерседес» продемонстрировал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании, этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-1».
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