Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом»

https://static.news.ru/photo/37d9c92e-6a04-11eb-8c62-96000091f725_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: vk.com/lewis_hamilton

Семикратный чемпион «Формулы-1» подписал новый контракт с командой «Мерседес». Он продолжит выступать за немецкую конюшню в сезоне-2021.

О новом соглашении сообщается на официальном сайте команды. Таким образом, 36-летний британец девятый сезон подряд будет выезжать на стартовую решётку за рулём болида «Мерседеса». Отмечается, что особое внимание в контракте уделяется совместному обязательству по созданию разнообразия и инклюзивности в автоспорте, что будет воплощено в виде совместного благотворительного фонда.

Я счастлив начать девятый сезон с моими товарищами из «Мерседеса». Наша команда достигла невероятных высот, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития нашего успеха и постоянного улучшения как на трассе, так и за её пределами, — заявил Хэмилтон.

Британец стал пилотом главной команды «Мерседеса» в 2013 году, с тех пор выиграв 74 гонки, побив рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед в составе одной команды — знаменитый Красный Барон на болиде «Феррари» 72 раза приезжал к финишу первым.

Примечательно, что с подписанием нового контракта Хэмилтон войдёт в историю как первый рыцарь — действующий пилот «королевских гонок». Как писал NEWS.ru, он был удостоен рыцарского титула в канун Нового года и теперь международная пресса, имея на то все основания, называет его не иначе, как «сэр Льюис». Он стал всего четвертым гонщиком «Формулы-1» в истории, получившим такую привилегию — но его предшественники Джек Брэбем, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт стали рыцарями уже после завершения карьеры.