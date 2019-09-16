https://static.news.ru/photo/b4e12ca2-d877-11e9-8754-fa163e074e61_660.jpg Алехандро Агаг и Джейми Рейгл Фото: ABB Formula E/twitter.com

Новым генеральным директором гоночной серии «Формула Е» назначен Джейми Рейгл, который ранее был исполнительным директором футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь экс-директор серии Алехандро Агага стал председателем организации, сообщает пресс-служба «Формулы E».

Рейгл в «Манчестер Юнайтед» занимался коммерческой деятельностью на мировых рынках, осуществлял запуск кампаний клуба в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, он руководил первоначальным публичным выходом клуба на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Ранее российская гонщица Ирина Сидоркова вошла в число кандидаток на участие во втором в истории сезоне гоночной серии W Series, которую называют женской «Формулой-1», писал News.ru.