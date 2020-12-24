Бюджет команды «КАМАЗ-мастер» сократился из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/cdf47454-45d8-11eb-ba86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Руководитель команды гонщиков «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как сложились отношения с партнёрами и спонсорами, которые пострадали от коронавируса.

Автомобильный спорт построен на поддержке спонсоров и партнёров. Им было сложно, но все сохранили контракты. Какие-то уменьшились, но мы понимаем, что если физически нет денег, то в трудные времена надо входить в положение друг друга. Да, сократился бюджет команды, но мы сумели подготовить машины к предстоящему «Дакару» и сделаем всё возможное, чтобы защитить честь российского автомобильного спорта, — сказал он на пресс-конференции, посвящённой участию команды в ралли «Дакар-2021».

43-й по счёту «Дакар» стартует 2 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова караван гонки вернётся к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.

Ранее Владимир Чагин рассказал, как будут обстоять дела с командой, если кто-то из членов экипажа заболеет инфекцией коронавируса на ралли-марафоне «Дакар-2021», писал NEWS.ru.