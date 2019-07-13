https://static.news.ru/photo/c48e1c56-a577-11e9-877a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: HOCH ZWEI, via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 17-е место в квалификации Гран-при Великобритании.

Победителем стал финский гонщик Валттери Боттас на «Мерседесе». Вторым стал его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

Гонка Гран-при Великобритании пройдёт в воскресенье, 14 июля. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.