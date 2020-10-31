Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/9397dd4e-1b91-11eb-9857-fa163e074e61_660.jpg Вальттери Боттас Фото: HOCH ZWEI/Pool/xpbimages.com/Global Look Press

31-летний финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас победил в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1», которая проходит в итальянской Имоле.

Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 13,609 секунды. На втором месте оказался его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон с результатом +0,097, третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с результатом +0,567.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», стал восьмым с результатом +1,087. Его напарник по команде Пьер Гасли занял четвёртое место. Его результат +0,893.

Гонка состоится 1 ноября в 15:10 по мск на автодроме «Энцо и Дино Феррари».

Как писал NEWS.ru, Хэмилтон превзошёл рекорд Шумахера по победам в «Формуле-1». Гонщик заявил, что команда внесла большой вклад в его успех. Он пока не осознал, что смог опередить прославленного немецкого гонщика.