Боттас стал первым в третьей свободной практике Гран-при Британии

https://static.news.ru/photo/4662f0f0-d40a-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Bryn Lennon/Global Look Press

Финский пилот команды Mercedes Вальттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Россиянин Даниил Квят стал 11-м.

Боттас проехал дистанцию за 1 минуту 25,873 секунды. Ещё один пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал вторым, отстав от него на 0,138 секунды. В тройку лидеров также вошёл пилот Red Bull из Нидерландов Макс Ферстаппен, который уступил Боттасу 0,300 секунды.

Квят, выступающий за Alpha Tauri, отстал от лидера на 1,203 секунды. Причиной тому стала замена коробки передач его болида.

Ранее NEWS.ru писал, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии. Ферстапен занял второе место, а третье — Боттас. Квят пришёл к финишу 12-м.