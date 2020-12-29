Чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона хотят посвятить в рыцари

https://static.news.ru/photo/2a711e02-4aa8-11eb-83d9-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global look Press

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящён в рыцари. Это станет возможным не без помощи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Дело в том, что имя Хэмилтона, помимо исключительно спортивных событий, в последнее время оказалось связано ещё и со скандалом: его подозревают в неуплате налогов в Монако, где он является налоговым резидентом. В такой ситуации человек едва ли может получить рыцарский титул. Однако, как пишет Daily Mail, Джонсон нашёл способ обойти этот щекотливый момент. Он сослался на положение, согласно которому, рыцарем может стать лицо, оказавшее «исключительную услугу Великобритании за рубежом и на международном уровне». Здесь заслуги Льюиса говорят сами за себя.

Борис ясно дал понять, что хочет, чтобы Льюис был посвящён в рыцари, поэтому все остальные были загнаны угол, — сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к правительственным кругам.

Таким образом, пилот «Мерседеса» может стать четвёртым гонщиком «Формулы-1», удостоенным рыцарского титула. До него получили право добавлять к своему имени приставку «сэр» Джек Брэбем, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт.

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