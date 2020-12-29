Чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона хотят посвятить в рыцари

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящён в рыцари. Это станет возможным не без помощи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Дело в том, что имя Хэмилтона, помимо исключительно спортивных событий, в последнее время оказалось связано ещё и со скандалом: его подозревают в неуплате налогов в Монако, где он является налоговым резидентом. В такой ситуации человек едва ли может получить рыцарский титул. Однако, как
Борис ясно дал понять, что хочет, чтобы Льюис был посвящён в рыцари, поэтому все остальные были загнаны угол, — сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к правительственным кругам.
Таким образом, пилот «Мерседеса» может стать четвёртым гонщиком «Формулы-1», удостоенным рыцарского титула. До него получили право добавлять к своему имени приставку «сэр» Джек Брэбем, Стирлинг Мосс и Джеки Стюарт.
Ранее NEWS.ru писал, что российский пилот Даниил Квят покидает «Формулу-1». Пресс-служба «Королевских гонок» трогательно проводила его, опубликовав видеонарезку лучших моментов его карьеры.