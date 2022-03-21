«Жёстко»: премьер Японии оценил отказ России от диалога по мирному договору

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает «неприемлемо жёстким» решение Москвы отказаться от диалога с Токио по мирному договору. Из-за данного решения Япония выражает «решительный протест», отметил он в ходе слушаний в парламенте страны, сообщает РИА Новости.
Это неприемлемо жёстко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест, — подчеркнул политик.
Кисида добавил, что позиция Токио по вопросу территорий и мирного договора с Москвой не поменялась.
Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен, — заключил премьер.
Ранее стало известно, что посольство Японии в России прокомментировало заявление МИД РФ о прекращении переговоров о заключении мирного договора между Москвой и Токио. Решение Москвы в дипмиссии назвали «крайне прискорбным» и «неприемлемым». Заявление российского внешнеполитического ведомства было обнародовано вечером 21 марта. Причиной стали санкции, введённые Японией против России.