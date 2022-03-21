«Жёстко»: премьер Японии оценил отказ России от диалога по мирному договору

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Авиакомпания China Eastern решила приостановить полёты лайнеров Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. У авиаперевозчика 102 самолёта этой модели.

По соображениям безопасности компания решила приостановить эксплуатацию всех своих самолётов 737-800 с завтрашнего дня, — говорится в сообщении. Потерпевший крушение самолёт Boeing 737 эксплуатировался с 2015 года, его возраст —...