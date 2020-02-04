Павел Личман, находящийся в китайском городе, с которого началась вспышка коронавируса нового типа, считает, что Пекин озвучивает верную статистику по заболевшим.
Личман рассказал, что ситуация в городе в целом обострённая, но конкретно в том районе, где он живёт, всё достаточно спокойно. Магазины и аптеки продолжают работать, но общественный транспорт не ходит, равно как и такси. По ощущениям россиянина, о чём он
Как NEWS.ru писал ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщила, что показатель летальности среди всех заразившихся коронавирусом 2019-nCoV относительно невысок. Дипломат подчеркнула, что уровень смертности от нового вируса ниже, чем от атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.
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