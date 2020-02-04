https://static.news.ru/photo/cca55f1a-4709-11ea-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua

Павел Личман, находящийся в китайском городе, с которого началась вспышка коронавируса нового типа, считает, что Пекин озвучивает верную статистику по заболевшим.

Личман рассказал, что ситуация в городе в целом обострённая, но конкретно в том районе, где он живёт, всё достаточно спокойно. Магазины и аптеки продолжают работать, но общественный транспорт не ходит, равно как и такси. По ощущениям россиянина, о чём он заявил в эфире канала «Звезда», китайские власти держат происходящее под контролем и официальная статистика верна, несмотря на слухи о занижении Пекином числа заболевших.

Как NEWS.ru писал ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщила, что показатель летальности среди всех заразившихся коронавирусом 2019-nCoV относительно невысок. Дипломат подчеркнула, что уровень смертности от нового вируса ниже, чем от атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.