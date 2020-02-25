https://static.news.ru/photo/269fa232-5862-11ea-b9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Global Look Press

Власти Китая ввели запрет на охоту на диких животных, употребление в пищу их мяса, а также на торговлю ими. Нововведение связано с эпидемией коронавируса.

Нарушителей запрета ожидает «суровое наказание», сообщает издание «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на сайт Всекитайского собрания народных представителей. Использование диких животных разрешено только в научных и медицинских целях.

Руководство КНР приняло решение искоренить традиции по поеданию мяса диких зверей, в связи с чем СМИ, общественным организациям и школам поручено вести пропаганду здорового питания.

Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.

Согласно последним данным, число заражённых в КНР превышает 81 тысячу человек. Жертвами эпидемии стали более 2,7 тысячи. Победили заболевание свыше 30 тысяч китайцев.

Как писал NEWS.ru, темпы смертности в КНР из-за коронавируса начали снижаться. Так, за последние сутки скончались 52 человека, а днём ранее умер 71 заражённый.