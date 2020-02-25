Власти Китая ввели запрет на охоту на диких животных, употребление в пищу их мяса, а также на торговлю ими. Нововведение связано с эпидемией коронавируса.
Нарушителей запрета ожидает «суровое наказание»,
Руководство КНР приняло решение искоренить традиции по поеданию мяса диких зверей, в связи с чем СМИ, общественным организациям и школам поручено вести пропаганду здорового питания.
Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.
Согласно последним данным, число заражённых в КНР превышает 81 тысячу человек. Жертвами эпидемии стали более 2,7 тысячи. Победили заболевание свыше 30 тысяч китайцев.
Как писал NEWS.ru, темпы смертности в КНР из-за коронавируса начали снижаться. Так, за последние сутки скончались 52 человека, а днём ранее умер 71 заражённый.
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