Жителям города Хэйхэ запретили улетать из него самолётами

https://static.news.ru/photo/083e60f8-4c04-11eb-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heihe/Global Look Press

Власти города Хэйхэ на северо-востоке Китая (провинция Хэйлунцзян) запретили жителям вылет из него. Ограничение действует с 1 января.

В штабе по предотвращению распространения коронавируса пояснили, что решение принято в связи с необходимостью контроля над эпидемией. За последние сутки в городе было выявлено трое заразившихся COVID-19. У двух человек болезнь протекает в тяжёлой форме, у третьего — бессимптомно, сообщает «Интерфакс».

Хэйхэ находится на берегу Амура. Он соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, который был возведён в 2019 году.

Накануне стало известно, что на территории Китая был выявлен первый случай заражения британским штаммом COVID-19. Мутировавший вирус был обнаружен у 23-летней студентки, которая вернулась в Шанхай из Великобритании.

Для минимизации рисков распространения нового штамма вируса власти Шанхая приняли ряд мер, в том числе они касаются отслеживания близких контактов пациентки. Также была проведена комплексная дезинфекция мест, где она успела побывать после прибытия в Китай.

Как писал NEWS.ru, посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что ограничение пассажирских авиарейсов между двумя странами, скорее всего, будет продлено до середины марта. При этом он отметил, что за всё время пандемии коронавирус практически не распространялся через российско-китайскую границу, несмотря на её протяжённость.