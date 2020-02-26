https://static.news.ru/photo/c3e603aa-58a9-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Гонконга нашли способ оздоровить экономику в условиях коронавируса. Они решили простимулировать жителей, выплатив каждому совершеннолетнему гражданину по $1280. Эта мера коснётся семи миллионов человек.

Как сообщает BBC, в общей сложности на эти цели власти потратят $15,4 млрд. Кроме того, дополнительные средства направят на поддержку малообеспеченных семей. Материальное пособие получат 200 тысяч малообеспеченных семей. Власти намерены также уменьшить подоходный налог, что облегчит жизнь почти двух миллионов человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса. Исключение составят рейсы «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры».

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.