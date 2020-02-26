Власти Гонконга нашли способ оздоровить экономику в условиях коронавируса. Они решили простимулировать жителей, выплатив каждому совершеннолетнему гражданину по $1280. Эта мера коснётся семи миллионов человек.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса. Исключение составят рейсы «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры».
По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.
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