Жительница Таиланда заразилась коронавирусом во второй раз

Жительнице тайской провинции Чайяпхум диагностировали повторное заражение COVID-19 после выздоровления и выписки из больницы.
В департаменте здравоохранения региона рассказали, что 38-летняя пациентка вернулась из-за границы и в марте находилась на лечении в госпитале в Бангкоке. После того как врачи решили, что она выздоровела, её отправили домой.
В начале апреля у женщины вновь появились симптомы коронавирусной инфекции,
В Южной Корее повторное заражение выявили более чем у 50 человек, писал NEWS.ru.
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