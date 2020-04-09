Жительница Таиланда заразилась коронавирусом во второй раз

https://static.news.ru/photo/788fcbe2-7a5b-11ea-befb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительнице тайской провинции Чайяпхум диагностировали повторное заражение COVID-19 после выздоровления и выписки из больницы.

В департаменте здравоохранения региона рассказали, что 38-летняя пациентка вернулась из-за границы и в марте находилась на лечении в госпитале в Бангкоке. После того как врачи решили, что она выздоровела, её отправили домой.

В начале апреля у женщины вновь появились симптомы коронавирусной инфекции, уточняет Sanook.

В Южной Корее повторное заражение выявили более чем у 50 человек, писал NEWS.ru.