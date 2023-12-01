Жительница Индии убила мужа ударом в нос из-за отказа везти ее в Дубай

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Полиция Индии задержала 38-летнюю жительницу города Пуна за убийство ее 36-летнего мужа, сообщает телеканал NDTV. По его данным, женщина ударила его в нос из-за отказа везти ее в Дубай. Мужчина потерял сознание от сильного кровотечения и скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, задержанной грозит тюремный срок.

Инцидент произошел 1 декабря в районе Ванавди в Пуне. Местная жительница Ренука Ханна ударила своего мужа в нос из-за того, что он отказался везти ее в Дубай и не вручил никаких подарков на день рождения. Также он не пожелал ехать в Дели, чтобы отпраздновать дни рождения родственников. Разозлившаяся женщина ударила мужа в нос, в результате чего у него открылось кровотечение. От полученных травм он скончался. Отмечается, что супруги прожили в браке шесть лет.

Как сообщалось ранее, в Калининградской области поэт разбил голову другу после того, как заподозрил его в краже произведений. По данным СМИ, пострадавший был госпитализирован в местную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Нападавший задержан, им оказался 68-летний мужчина, ранее судимый за сбыт оружия, угрозы убийства и умышленное причинение вреда здоровью.