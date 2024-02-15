Жительница Индии не пережила первой брачной ночи Индианка умерла после принуждения к сексу в браке

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Индианка из штата Уттар-Прадеш не пережила первого секса с мужем, она скончалась через три дня после брачной ночи, передает News9Live. Родственники погибшей заявили полиции, что мужчина заставил ее заниматься неестественными сексуальными практиками. Супруг выпил таблетки для повышения сексуальной активности, и женщину, которой стало плохо, увезли в больницу, где она и умерла.

Пара связала себя узами брака 3 февраля, женщину госпитализировали 7-го, и 10-го числа она умерла. Ее родные потребовали жестких мер в отношении мужчины. Сам же он скрывается вместе с семьей.

7 февраля мне позвонили обвиняемые и попросили забрать сестру обратно. Жених также утверждал, что моя сестра страдает каким-то серьезным заболеванием и он не хочет тратить деньги на ее лечение. Обвиняемая также утверждала, что ее лечение будет стоить около 10 лакхов. Позже я отвез ее в больницу в Канпуре, где она умерла после трех дней лечения, — рассказал брат жертвы, отрицая, что она чем-то болела.

Ранее в Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины. По данным следствия, задержанный после надругательства над пострадавшей вытолкнул ее в окно с пятого этажа.