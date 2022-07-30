Жители Японии пожаловались на участившиеся случаи нападения дельфинов

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

На японских пляжах участились случаи нападения диких дельфинов на людей, передает телеканал NHK. В издании сообщают, что 29 июля на местном пляже в городе Фукуи было зафиксировано два нападения на местных жителей — дельфины кусали их за руки.

Я ныряю на побережье Этидзэн более 30 лет, но это первый раз, когда я столкнулся с дельфином, который приближается к человеку. Я не чувствовал ничего, кроме страха, потому что они продолжали преследовать меня, когда я уплывал от них, — рассказал дайвер Ясуюки Накасэ.

В издании отмечают, что вблизи пляжей Фукуи размещены специальные буи с ультразвуком, который должен отпугивать дельфинов. Несмотря на это, млекопитающие находят пути обхода. С 30 июля их количество было увеличено местными властями. Также они призвали местных жителей держаться подальше от дельфинов, если те находятся в зоне видимости, и наблюдать за ними, когда они выходят на берег.

Ранее стало известно, что занесенный в Красную книгу России гренландский кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море. Зоозащитники узнали об этом от туристов, которые увидели кита в нескольких сотнях метрах от берега. По словам специалистов, животному удалось избавиться от части сетей, но угроза для его жизни все еще сохраняется.