Жители Ухани рассказали, как пережили вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd368fb2-4b2c-11eb-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители китайского города Ухань, год назад ставшего очагом эпидемии коронавируса, рассказали, что всегда ходят в масках и боятся заболеть даже обычной простудой. При этом жизнь в городе давно нормализовалась, а новых случаев заражения не фиксировалось с мая 2020 года.

Ухань 76 дней была отрезана от внешнего от мира, карантин там сняли 8 апреля. За несколько дней до полного закрытия города покинула его Сун Ши. Девушка рассказала РИА Новости, что успела уехать на малую родину.

Я живу в Ухани, но на тот момент я вернулась на свою малую родину, а папа остался здесь. Город потом закрыли, мы с мамой оказались в другом месте, очень переживали за папу, — вспомнила Сун Ши.

Её первым воспоминанием о вспышке коронавируса стали проблемы с продуктами, когда все бросились скупать их, но купить что-то было почти невозможно.

Потом правительство успокоило всех, просило не устраивать панику, начали поставлять продукты, — рассказала девушка.

Она отметила помощь, которую городу оказывали люди со всего мира.

Каждый день мы видели, что многие приезжают к нам, чтобы помочь, поддерживают нас. Это согревало наши сердца, — подчеркнула Сун Ши.

Её землячка Ван Пин во время эпидемии город не покидала. Три месяца девушка не выходила из дома, еду к её двери приносили сотрудники социальных служб. По словам девушки, сейчас жизнь горожан дополнилась лишь обязанностью носить маску.

Я не считаю, что в ношении маски есть что-то такое неудобное. Поначалу казалось это душным, но теперь мы уже привыкли. Но мы не осмеливаемся болеть простудой, потому что это будет целая проблема, если поднимется температура, — отметила Ван Пин.

Еще одна жительница Ухани Ли Янь рассказала о страхе, который владел горожанами в начале эпидемии.

Действительно было страшно, теперь уже всё хорошо. Я бы хотела сказать, чтобы все взяли пример с Китая — объединились и вместе смогли преодолеть этот сложный момент, — подчеркнула женщина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Китая отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении коронавируса. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны. На изучение происхождения COVID-19 китайские власти выделили гранты на сотни тысяч долларов. При этом медики, учёные, исследователи и частные компании не могут передавать сторонним лицам любую информацию о коронавирусе.