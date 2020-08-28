Жители Туркмении должны покупать портреты президента вместе с продуктами

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Власти Туркмении вынуждают жителей одного из районов в Лебапском велаяте на востоке страны покупать фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова вместе с продуктами питания.

Такую информацию представила Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента.

Так, в государственных магазинах страны в продаже появились мука и хлеб в качестве пайка на май и июнь. Вместе с ними за 20 манатов (около $6) продаётся портрет Бердымухамедова — фотография размером 50×35 сантиметров.

При этом отказаться от покупки портрета граждане Туркмении не могут ввиду того, что вокруг магазинов, как правило, стоят сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции.

Известно, что в Туркмении также начался сезон массовой замены портретов президента в государственных учреждениях страны — они должны быть обновлены до 1 сентября. Также примечательно, что замена портретов Бердымухамедова осуществляется за счёт населения.

Ранее NEWS.ru писал, что Туркмения представит на 75-й сессии Генассамблеи ООН свой опыт противодействия пандемии коронавируса, заявил Бердымухамедов.

Во время обсуждения Приоритетных позиций Туркменистана на сессии, туркменский лидер подчеркнул, что основное внимание на предстоящем мероприятии будет уделено сложной ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19.