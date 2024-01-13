Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки РИА Новости: жители Тайваня выбирают главу администрации в надежде на перемены

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Жители Тайваня идут голосовать на всеобщие выборы главы администрации ради мира, часть из них надеется на изменения в политике, пишет РИА Новости со ссылкой на мнение местных жителей, которые пришли на избирательные участки. Опрос также показал, что население острова рассчитывает на социальный прогресс.

Я голосую прежде всего по гражданскому долгу. Я думаю, что нынешняя партия останется у власти (Демократическая прогрессивная партия. — NEWS.ru), но я проголосовал за оппозицию, потому что считаю, что для развития необходимы перемены, — пояснил агентству 40-летний избиратель.

Две девушки заявили, что проголосовали в надежде на «мир и стабильность» на острове, не упоминая напрямую о разногласиях Тайбэя и Пекина.

Помимо голосования за главу администрации, жители острова выбирают в субботу, 13 января, депутатов парламента. Избирательные участки для 19,5 млн человек развернули в школах и отделениях почты. Отмечается, что время исполнить свой гражданский долг не превышает пяти минут.

Профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй считает, что Тайвань возглавит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Его конкурентами являются представители оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи и Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ.

С 2016 года главой администрации является представительница ДПП Цай Инвэнь: сейчас истекает ее второй и последний срок на этой должности. Президент США Джо Байден намерен после выборов отправить делегацию на остров. По мнению аналитиков, такой шаг со стороны Вашингтона может свести на нет результаты усилий Штатов и Китая по стабилизации напряженных отношений.