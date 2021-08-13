Жители оккупированного талибами Кабула рассказали об обстановке в городе

Граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами (представители запрещённой в РФ группировки «Талибан») столице страны, Кабуле, рассказали РБК об обстановке в городе.

Жертв пока нет, но выходить на улицу страшно. Многие семьи распались и ищут своих родственников. Текущая ситуация плохая, — заявил афганец Кабула Навид.

По мнению многих очевидцев, обстановка в Кабуле неспокойная: закрылись магазины, люди боятся выходить из дома, над городом летает военная техника, а по улицам разгуливают террористы. Однако несмотря на напряжённую атмосферу, боевики сдержали своё слово и не причиняют вреда мирным жителям. По словам гражданина Афганистана Абдуллы, «иногда слышны крики, но жертв пока нет, столкновений тоже. Все говорят о талибах в городе».

Ранее российскому трэвел-блогеру Илье Варламову удалось покинуть Кабул незадолго до того, как его оккупировали талибы. Несмотря на обещание членов запрещённого в РФ «Талибана» не причинять вреда иностранным гражданам, Варламов принял решение заблаговременно покинуть Афганистан.