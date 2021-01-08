Жители КНР бесплатно получат вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e54835a-5251-11eb-a44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Китайские граждане смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только препараты станут общедоступными. Об этом заявил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут, — сказал он на брифинге.

Исинь сообщил, что во время проведения вакцинации среди «ключевых групп населения» — групп риска — были выявлены случаи взимания с населения платы за вакцину. После этого власти распорядились, чтобы данная ситуация была оперативно исправлена.

Заместитель главы госуправления по медстрахованию Ли Тао, в свою очередь, заявила, что после поступления препаратов от COVID-19 на рынок, жители КНР смогут на добровольной основе бесплатно привиться этой вакциной. Все расходы на это будет нести фонд медицинского страхования, а также целевые финансовые фонды, передаёт РИА Новости.

В долгосрочном плане реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и общества, — сказала Ли Тао.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Шицзячжуан были введены жесточайшие карантинные меры из-за выявления 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.