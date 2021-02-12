https://static.news.ru/photo/4cfee6a8-6d11-11eb-a862-96000091f725_660.jpg Фото: Hua Peng/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь с 11 на 12 февраля жители Китая встретили Новый год по лунному календарю — Чуньцзе. Чествование прихода весны традиционно продлится две недели и завершится в этом году 26 февраля праздником фонарей — Юаньсяоцзе.

Национальные каникулы по случаю празднования Нового года продлятся в Китае с 11 по 17 февраля.

Новый год китайцы отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. У китайского Нового года фиксированной даты нет. Она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Поэтому начало китайского года может выпасть на любой день с 21 января по 21 февраля.

Этот год пройдёт под покровительством Белого Металлического Быка. Китайцы верят, что Бык несёт перемены. Кроме того, он символизирует усердие, трудолюбие, доброту, честность и упрямство.

Как сообщают «Известия», Новый год по лунному календарю отметили почти 1,5 млрд китайцев по всему миру. В самом Китае из-за ограничений по коронавирусу традиционные шумные празднования и народные гулянья под запретом. Жители отмечали праздник дома.

Ранее таролог Вера Склярова рассказала NEWS.ru, что наступивший год будет достаточно непростым. По мнению эксперта, с 2021 по 2029 год будут «повторяться пандемии малой степени угрозы». Специалист также предсказала, что в наступившем году у России сложатся напряжённые отношения с рядом стран. Некоторые и вовсе якобы захотят прекратить с нами сотрудничество. По словам таролога, власти нашей страны будут изо всех сил стараться преодолеть все трудности, в том числе касающиеся экономики. Вера Склярова заключила, что в целом символ 2021 года можно охарактеризовать тремя словами — сила, настойчивость и агрессия.