Китайское правительство пытается подавить критику со стороны населения, недовольного реакцией властей на вспышку коронавируса. СМИ и Интернет страны находятся под жёстким контролем, цензуре подвергается любая форма критики. Но граждане Поднебесной нашли хитрые способы уклониться от цензоров: в своих сообщениях они стали называть вспышку коронавируса «чернобыльским взрывом», а имя китайского лидера Си Цзиньпина заменили на «Трамп».
Вирус, известный как 2019-nCoV, был впервые обнаружен в декабре 2019 года в городе Ухань, где проживает 11 миллионов человек. Через несколько недель стало очевидно, что вирус может быстро распространяться и что он смертелен. Тем не менее правительство не прекратило попыток контролировать всю информацию, касающуюся смертельного заболевания,
Вокруг болезни сохраняется завеса тайны, раздражающая китайских граждан. В своих сообщениях пользователи Интернета начали заменять имя Си на имя президента США Дональда Трампа. Пример такого сообщения приводит издание Times. Пользователь пишет: «Моё сердце наполнено болью, я надеюсь, что Трамп умрёт». В другом случае пользователь соцсетей в обсуждениях сериала о Чернобыле проводит аналогию действий китайского правительства и властей СССР, попытавшихся в 1986 году скрыть сведения о ядерной аварии на Украине.
Чжоу Сяньван, мэр Ухани,
На данный момент более трёх тысяч человек заболели коронавирусом по меньшей мере в 13 странах. Помимо Китая и США, случаи заболевания были подтверждены в Австралии, Камбодже, Канаде, Франции, Гонконге, Японии, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Шри-Ланке, Тайване, Таиланде и Вьетнаме. Есть подозрение, что вирус проник также в Мексику, Колумбию, на Филиппины и на Британские острова. Пять случаев заболевания в США были подтверждены в округе Марикопа, штат Аризона; округе Ориндж и округе Лос-Анджелес, штат Калифорния; в Чикаго, штат Иллинойс, и округе Снохомиш, штат Вашингтон.
NEWS.ru сообщал ранее, что специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился.
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