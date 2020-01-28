https://static.news.ru/photo/082e3c6e-41a6-11ea-a107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Китайское правительство пытается подавить критику со стороны населения, недовольного реакцией властей на вспышку коронавируса. СМИ и Интернет страны находятся под жёстким контролем, цензуре подвергается любая форма критики. Но граждане Поднебесной нашли хитрые способы уклониться от цензоров: в своих сообщениях они стали называть вспышку коронавируса «чернобыльским взрывом», а имя китайского лидера Си Цзиньпина заменили на «Трамп».

Вирус, известный как 2019-nCoV, был впервые обнаружен в декабре 2019 года в городе Ухань, где проживает 11 миллионов человек. Через несколько недель стало очевидно, что вирус может быстро распространяться и что он смертелен. Тем не менее правительство не прекратило попыток контролировать всю информацию, касающуюся смертельного заболевания, пишет Daily Mail. Часть государственных СМИ, такие как China Global Television Network, поделились видео, в которых на фоне драматической музыки восхваляется храбрость врачей и медсестёр, ухаживающих за больными пациентами. Несколько официальных сообщений в социальных сетях о вспышке коронавируса были быстро удалены.

Вокруг болезни сохраняется завеса тайны, раздражающая китайских граждан. В своих сообщениях пользователи Интернета начали заменять имя Си на имя президента США Дональда Трампа. Пример такого сообщения приводит издание Times. Пользователь пишет: «Моё сердце наполнено болью, я надеюсь, что Трамп умрёт». В другом случае пользователь соцсетей в обсуждениях сериала о Чернобыле проводит аналогию действий китайского правительства и властей СССР, попытавшихся в 1986 году скрыть сведения о ядерной аварии на Украине.

Чжоу Сяньван, мэр Ухани, уходит в отставку на фоне критики за слишком медленную реакцию на кризис. В интервью Сяньван сказал, что и он, и секретарь Коммунистической партии Ухани будут «нести любую ответственность» за рост числа случаев во всём мире.

На данный момент более трёх тысяч человек заболели коронавирусом по меньшей мере в 13 странах. Помимо Китая и США, случаи заболевания были подтверждены в Австралии, Камбодже, Канаде, Франции, Гонконге, Японии, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Шри-Ланке, Тайване, Таиланде и Вьетнаме. Есть подозрение, что вирус проник также в Мексику, Колумбию, на Филиппины и на Британские острова. Пять случаев заболевания в США были подтверждены в округе Марикопа, штат Аризона; округе Ориндж и округе Лос-Анджелес, штат Калифорния; в Чикаго, штат Иллинойс, и округе Снохомиш, штат Вашингтон.

NEWS.ru сообщал ранее, что специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился.