Жители Кабула рассказали о подорожании продуктов и дефиците лекарств
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:54, 26 сентября 2021
Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
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Жители Кабула с приходом к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) отмечают, что столкнулись с проблемой заработка и возможностью обеспечить себя продуктами первой необходимости. Рынки работают, как и частные магазины, но горожане жалуются на рост цен — многие продукты сейчас импортируются из Ирана и Пакистана, сообщает ТАСС.
Цены на муку выросли на 30%, овощи — на 50%, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства, — цитирует агентство местного жителя.
Кабульцы отмечают, что на первый план у них выходит «вопрос выживания», а отчаяние вызывает угроза нищеты.
Ранее стало известно, что талибы, которые захватили власть в Афганистане, казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей. Четверых мужчин повесили при большом скоплении местных жителей.