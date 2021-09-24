Жители Кабула рассказали о подорожании продуктов и дефиците лекарств

Жители Кабула с приходом к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) отмечают, что столкнулись с проблемой заработка и возможностью обеспечить себя продуктами первой необходимости. Рынки работают, как и частные магазины, но горожане жалуются на рост цен — многие продукты сейчас импортируются из Ирана и Пакистана, сообщает ТАСС.

Цены на муку выросли на 30%, овощи — на 50%, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства, — цитирует агентство местного жителя.

Кабульцы отмечают, что на первый план у них выходит «вопрос выживания», а отчаяние вызывает угроза нищеты.

Ранее стало известно, что талибы, которые захватили власть в Афганистане, казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей. Четверых мужчин повесили при большом скоплении местных жителей.