Жители Индии готовят бункеры на случай войны с Пакистаном АНИ: живущие вблизи границы с Пакистаном индийцы расчищают бункеры

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Граждане Индии, проживающие вблизи границы с Пакистаном, приступили к расчистке подземных бункеров из-за опасений эскалации ситуации в отношении двух стран, передает агентство АНИ. Также они делают аварийные запасы на случай начала вооруженного противостояния.

Жители таких деревень, как Салотри и Кармарха, расположенных недалеко от пакистанских военных постов, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности, − говорится в публикации.

Расчищаемые фортификационные сооружения начали возводить после вступления Нарендры Моди в должность премьер-министра Индии. Они были нужны для защиты населения, проживающего вблизи линии контроля между странами, от периодических обстрелов. Местные жители, приводящие в порядок бункеры, выражают благодарность правительству за предоставленные укрытия.

Ранее руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов предположил, что эскалация конфронтации между Индией и Пакистаном не приведет к ядерной войне. По его мнению, ситуация может накалиться до применения управляемых боеприпасов, тактических ракет и дронов. Также ситуация не грозит и масштабными боевыми действиями с использованием бронетехники и пехоты, добавил эксперт.