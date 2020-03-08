https://static.news.ru/photo/0f950922-6138-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Манифестация в Индонезии Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи человек в Таиланде, Индонезии, Пакистане и на Филиппинах приняли участие в уличных демонстрациях в честь 8 Марта. Люди вышли на улицы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.



В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения. В Джакарте демонстранты призывали правительство отменить законы, допускающие гендерную дискриминацию, а также принять законы против насилия.



В то же время из-за эпидемиологической обстановки соответствующие мероприятия отменили в Южной Корее и Ливане. В Индии власти были вынуждены перенести женский марафон.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети. Собянин отметил, что именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки и покорение новых вершин. Также мэр поблагодарил москвичек за тепло и уют, который они создают в столице.