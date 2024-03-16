Жителей южноазиатской «кремниевой долины» призвали реже мыться Жителей IT-столицы Индии Бангалора призвали реже мыться из-за дефицита воды

Жители индийской технологической столицы Бангалора столкнулись с дефицитом воды из-за понижения уровня грунтовых вод, сообщает CNN. Власти призывают людей мыться через день, пользоваться одноразовыми столовыми приборами и ограничить стирку и мытье посуды.

Бангалор называют индийской «кремниевой долиной», там расположены штаб-квартиры таких IT-корпораций, как Infosys, Wipro, Google, Cisco и др. Городу с населением почти в 14 млн человек требуется около 2 млрд литров воды в день. Но эти цифры сократились до тревожного уровня, упав примерно на 50% за последнюю неделю, сообщил председатель городского управления водоснабжения и канализации В. Рам Прасат Манохар.

Более 70% воды в город поступает из реки Кавери, крупной водной артерии, протекающей через южный штат Карнатака, столицей которого является Бангалор. Но власти не успели протянуть сеть водопроводов в новые районы разрастающегося города, поэтому жители полагаются на грунтовые воды из скважин. Слабый муссон в прошлом году истощил их уровень, что привело к нехватке воды для населения.

Ученый-климатолог Т.В. Рамачандра из Центра экологических наук отметил, что сегодня территория Бангалора на 83% покрыта бетоном, из-за чего почва потеряла способность поглощать воду. По его словам, быстрая урбанизация и сокращение количества водоемов могут усугубить последствия климатического кризиса, способствуя повышению температуры в городе.

Число людей, которые полагаются на скважины, превышает 4 млн. Они вынуждены стоять в очередях за водой, которую привозят в автоцистернах. Поставки происходят раз в 15 дней, из-за чего людям приходится тратиться на бутилированную воду.