Жителей Японии напугал российско-китайский авиапатруль

https://static.news.ru/photo/1d90d24c-4524-11eb-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Японских читателей взбудоражила новость о прошедшем на днях совместном патрулировании границ самолётами дальней авиации ВКС РФ и ВВС КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как ранее докладывал российский министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, продолжавшийся более десяти часов полёт завершился успешно. Минобороны РФ подчёркивало, что границы стран нарушены не были, а патрулирование было проведено в рамках реализации пунктов плана военного сотрудничества на 2020 год. В ведомстве отметили, что мероприятие не несёт угрозы третьим странам.

О российско-китайском патрулировании также сообщало японское издание «Санкэй симбун». Это сообщение вызвало опасения у аудитории газеты.

Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю, — гласит один из комментариев.

Некоторые из читателей отметили, что если к России и Китаю присоединится Южная Корея, то «тогда Японии конец». Один из них также заявил, что японским ПВО пора перестать перехватывать российские истребители. По его словам, «пора их сбивать».

Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители! — говорится в одном из комментариев.

При этом Минобороны РФ заявило, что полёт проходил строго в рамках международного права. В некоторые моменты Япония поднимала в воздух истребители F-15 для сопровождения российских и китайских самолётов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что корабли российского Военно-морского флота впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Соединённые Штаты и Великобританию. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.