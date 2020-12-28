Жителей Ухани начали вакцинировать от коронавируса

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Власти китайского города Ухань, с которого началось распространение коронавируса, начали прививать местных жителей от COVID-19, рассказал замглавы местногоцентра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэнъюй.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.