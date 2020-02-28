https://static.news.ru/photo/6d104d4a-5a45-11ea-81f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Мэр города Сихын в Южной Корее Им Бен Тхэк рассказал, что жительница населённого пункта повторно заразилась коронавирусом. В первый раз она заболела 9 февраля.

22 февраля её выписали из медицинского учреждения в связи с выздоровлением, написал он в Facebook.

27 февраля она снова обратилась врачам с симптомами коронавируса. Сейчас женщина находится в больнице в Соннаме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.