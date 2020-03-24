Житель Китая заразился хантавирусом и умер через три часа после госпитализации.
Инцидент произошёл 23 марта. Один из пассажиров автобуса, перевозившего работников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь. Врачи выявили у мужчины, ещё двоих пассажиров и водителя жар и госпитализировали их.
Первоначально предполагалось, что они могут быть заражены коронавирусом, но результаты тестов были отрицательными. Вскоре после госпитализации почувствовавший недомогание мужчина скончался. Тестирование показало наличие у него вируса типа хантаан, который переносится грызунами. Впервые он был обнаружен в 70-х годах ХХ века. Случаев передачи вируса от человека человеку пока не выявлено,
Ранее NEWS.ru писал, что в КНР выздоровели около 90% заразившихся коронавирусом. В больницах остаются чуть более пяти тысяч пациентов.
По последним данным, в мире число случаев заражения коронавирусом превысило 422 тысячи. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч заболевших. В России зафиксировано 495 случаев заражения. Выписаны по выздоровлению 22 человека.
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