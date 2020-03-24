https://static.news.ru/photo/c0fef102-6e6f-11ea-aed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

Житель Китая заразился хантавирусом и умер через три часа после госпитализации.

Инцидент произошёл 23 марта. Один из пассажиров автобуса, перевозившего работников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь. Врачи выявили у мужчины, ещё двоих пассажиров и водителя жар и госпитализировали их.

Первоначально предполагалось, что они могут быть заражены коронавирусом, но результаты тестов были отрицательными. Вскоре после госпитализации почувствовавший недомогание мужчина скончался. Тестирование показало наличие у него вируса типа хантаан, который переносится грызунами. Впервые он был обнаружен в 70-х годах ХХ века. Случаев передачи вируса от человека человеку пока не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что в КНР выздоровели около 90% заразившихся коронавирусом. В больницах остаются чуть более пяти тысяч пациентов.

По последним данным, в мире число случаев заражения коронавирусом превысило 422 тысячи. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 108 тысяч заболевших. В России зафиксировано 495 случаев заражения. Выписаны по выздоровлению 22 человека.