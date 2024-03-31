Житель Китая нелегально запустил дрон в КНДР и показал «изнанку» страны Житель Китая опубликовал кадры, снятые дроном в Северной Корее

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Пользователь Reddit с ником XiaoHao2 запустил дрон в Северную Корею и заснял обстановку на улицах одной из самых закрытых стран мира. Он рассказал, что живет в приграничном китайском городе, откуда запустить беспилотник не составило проблем. На кадрах запечатлен северокорейский город Синыйджу. Он расположен практически вплотную к Китаю, их разделяет только река Ялуцзян.

Пользователь платформы уточнил, что снял это видео еще в 2020 году, однако долгое время не решался его публиковать. На кадрах можно заметить, что по улицам города практически не ездят автомобили, вместо светофоров там регулировщики, а на зданиях висят красные полотна с лозунгами и портретами лидеров КНДР. На своей странице житель Китай выразил надежду, что Reddit сохранит его анонимность.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын впервые посетил публичное мероприятие, приехав на него на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле Aurus. В государственном СМИ страны отметили, что особенности автомобиля полностью соответствуют ожиданиям и безопасности.