Житель Бали рассказал о травле русскоговорящих на острове Россиянин с Бали рассказал о сокращении числа русскоговорящих на острове

Фото: Xu Qin/XinHua/Global Look Press

Проживающий на Бали россиянин Антон Занимонец рассказал «Газете.Ru» о сокращении числа русскоязычных жителей на острове. Он отметил, что этому предшествовала волна депортаций и травля русских в социальных сетях весной прошлого года.

Для балийца или индонезийца, если говоришь по-русски, значит, russian. Поэтому была определенная травля, что русский сделал то, сделал се, был такой пик, когда особенно смотрели на русскоговорящих. Потом пошли сообщения в медиа, в том числе в зарубежных. Количество русскоговорящих, приезжающих сюда, снизилось, — сказал он.

Мужчина предположил, что русские находятся примерно на девятом-десятом местах по популярности среди остальных на Бали. По его словам, на острове больше австралийцев, индийцев, сингапурцев, европейцев и американцев.

Русские активно занимаются бизнесом, поэтому на Бали они заметнее остальных, хотя их количество точно снизилось, уверен Антон. По его словам, индонезийцы при этом не хотели бы видеть признаки доминирования какой-либо нации, кроме собственной.

Перестала звучать русская музыка с улицы и больше русских меню я тут не видел, — признался россиянин.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что популярные туристические направления порой оборачиваются для путешественников разочарованием из-за завышенных ожиданий. В числе таких маршрутов она упомянула Бали, а также Дубай, Францию и Индию.