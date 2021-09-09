Житель Афганистана продал свою 4-летнюю дочь за $590

Житель Афганистана Мир Назир рассказал Times, что продал владельцу магазина свою четырёхлетнюю дочь Сафию за $590, чтобы спасти от голодной смерти остальную семью. В стране после захвата власти талибами практически закончились запасы продовольствия и жизненно важных товаров. В ООН заявили, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо собрать не менее $600 млн.

Я получил предложение от владельца магазина, человека без детей. Он предложил 20 тысяч афгани ($236), чтобы моя дочь Сафия жила с ним и работала в его магазине, — признался Назир.

При этом он добавил, что «не мог продать дочь за такую низкую цену», поэтому сторговался с покупателем до 50 тысяч афгани, что составляет $590. На подобный поступок его сподвигла перспектива голодной смерти его жены и пятерых детей.

Ранее сообщалось, что запасы продовольствия и жизненно важных товаров в скором времени закончатся в Афганистане. Жителям страны после захвата власти талибами угрожает голод, заявили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).

Отмечается, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо собрать не менее $600 млн. Об этом сказал представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.