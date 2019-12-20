В Индии в результате массовых протестов против закона об индийском гражданстве погибли 23 человека.
Как
В ходе беспорядков также погиб восьмилетний мальчик.
Ранее сообщалось, что парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно документу, беженцы могут стать гражданами Индии, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Возмущение вызвал тот факт, что действие этого закона не распространяется на мусульман, писал NEWS.ru.
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