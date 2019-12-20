https://static.news.ru/photo/7868a976-24a3-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

В Индии в результате массовых протестов против закона об индийском гражданстве погибли 23 человека.

Как сообщает Associated Press, массовые выступления проходят по всей стране несмотря на комендантский час, запрет на публичные собрания и приостановку интернет-услуг во многих частях страны.

В ходе беспорядков также погиб восьмилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно документу, беженцы могут стать гражданами Индии, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Возмущение вызвал тот факт, что действие этого закона не распространяется на мусульман, писал NEWS.ru.