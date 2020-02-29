https://static.news.ru/photo/8e678698-5b53-11ea-abc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. За 29 февраля зарегистрировано 35 летальных исходов, из них 34 — в провинции Хубэй.

Таким образом, число жертв недуга в материковом Китае выросло до 2870, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом теперь составляет 79 824 человек. Из них врачи смогли вылечить около 42 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны детали первой смерти от коронавируса в США. Женщина в возрасте 50 лет из штата Вашингтон стала первой жертвой коронавируса на территории страны. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар. По его словам, женщина умерла от пневмонии, пределы страны она не покидала.