Женщину уволили и выплатили зарплату монетами в качестве воспитания SCMP: жительница Тайваня получила при увольнении зарплату монетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уволенной сотруднице выплатили зарплату монетами в качестве воспитания, инцидент произошел на Тайване, передает South China Morning Post. Она должна была получить $215 (17 363,4 рубля) на карту, при этом, пересчитав все монеты, женщина обнаружила, что там не хватало $0,6 (около 48 рублей).

Этот случай вызвал широкую критику на Тайване, и многие осудили работодателя, — сказано в материале.

Свой поступок бывшая начальница объяснила «шоковым воспитанием», так как экс-подчиненная плохо относилась к коллегам и часто отсутствовала на работе. По ее словам, извинения со стороны уволенной сотрудницы она не дождалась, хотя предлагала ей в таком случае обменять монеты на банкноты.

Похожий случай произошел в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где работодатель попытался урегулировать трудовой спор, выплатив сотруднику зарплату в размере 8000 юаней (89 тысяч рублей) монетами общим весом 10 кг, сказано в материале. Работодатель был вынужден пересчитать монеты в суде, но счел задачу непосильной и в итоге согласился выплатить сотруднику деньги банковским переводом, прежде чем принести официальные письменные извинения.

До этого стало известно, что компании Тюменской области в апреле 2025 года открыли 3,5 тысячи вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей. Аналитики посчитали, что за год число таких предложений выросло на 63%. При этом 49% подобных вакансий предполагают вахтовый метод работы.