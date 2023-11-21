Женщина с 38 зубами попала в Книгу рекордов Гиннесса Жительницу Индии признали женщиной с самым большим количеством зубов в мире

Фото: guinnessworldrecords.com

Жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина с самым большим количеством зубов в мире, сообщает издание Hindustan Times. У 26-летней индианки 38 зубов, это на шесть больше, чем у большинства людей.

У рекордсменки Калпаны Балан есть четыре лишних зуба на нижней челюсти и два — на верхней. Дополнительные зубы начали расти у нее еще в юности, боли не беспокоили девушку, но родители настаивали на том, чтобы дочь обратилась к стоматологу и удалила лишние зубы. Однако индианка испугалась такой процедуры и решила оставить все как есть.

Я счастлива получить титул «Мировой рекорд Гиннесса». Это главное достижение моей жизни, — сказала Калпана.

Специалисты считают, что рост лишних зубов происходит из-за нарушения процесса их формирования, хотя достоверно это до сих пор неизвестно. Такая патология называется гипердентия или полиодонтия. Согласно статистическим данным, почти четыре процента населения мира имеют один или несколько сверхкомплектных зубов.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что причины потемнения зубов могут быть абсолютно разные, это случается как из-за потребления кофе и курения сигарет, так и из-за негерметичной некачественной пломбы или неудовлетворительной гигиены рта. Она добавила, что неочевидной причиной изменения цвета может стать флюороз (поражение зуба ввиду переизбытка в воде фтора, чрезмерного использования фторсодержащих ополаскивателей).