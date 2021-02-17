Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына Ли Соль Чжу появилась вместе с ним на публике впервые за год. Она посетила с ним концерт в честь Дня путеводной звезды, так в КНДР называют день рождения Ким Чен Ира — отца действующего лидера государства.

Своим выходом Ли Соль Чжу развеяла слухи о том, что она больна, беременна или была казнена, которые распространяли мировые СМИ. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что пара вышла в свет...