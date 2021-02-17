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Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

15:07, 17 февраля 2021

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына не появлялась перед северокорейским народом почти 12 месяцев, но в день рождения своего свёкра и бывшего руководителя страны Ким Чен Ира Ли Соль Чжу всё-таки вышла в свет и посетила вместе с мужем музыкальное представление по случаю праздника. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Когда Генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой Ли Соль Джу под приветственную музыку, все зрители радостно воскликнули «Ура!», — передаёт KCNA.

После этого, как подчёркивает агентство, снимки генсека и его супруги были опубликованы на первой полосе самой крупной в Северной Корее газете «Rodong Sinmun».

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