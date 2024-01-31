Жена атташе РФ в Таиланде пожаловалась на муравьев и танцы над головой

Фото: thailand.mid.ru

Жена российского атташе в Таиланде пожаловалась на условия проживания в посольстве в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, жизнь в посольстве «остановилась несколько веков назад», она жалуется на отсутствие лифта и нашествия муравьев.



25-летняя Александра Денисова покупает таргетированную рекламу в соцсетях, обещая рассказать всю правду о жизни жены дипломата. Несколько лет назад девушка вышла замуж за сотрудника МИД РФ Андрея Станиславова, сменила фамилию и переехала в Таиланд, где ее муж получил должность атташе в посольстве РФ. Однако жизнь там оказалась весьма нелегкой.

Ощущение, что сейчас не XXI век, а жизнь остановилась несколько веков назад, а на людей плевать, которые здесь вынуждены жить, у нас с ребенком даже лифта нет на этаже, из паркета и из потолка муравьи лезут, уроки танцев над головой каждый день, — пишет Станиславова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какими качествами должна обладать супруга дипломата. По его словам, между женой и мужем должно быть взаимопонимание, а муж должен уважать профессию супруги. При этом Лавров отметил, что нередко жена дипломатического работника, отправившись с ним в командировку, не может найти применения своим профессиональным навыкам в другой стране. Глава МИД добавил, что каждая супружеская пара сама решает, лететь ли в командировку вместе или сохранить каждому свою работу и стараться прилетать друг к другу почаще.