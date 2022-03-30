Желающие есть: кто придет на южные Курилы вместо Японии?

Группа южных курильских островов, в которую входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, снова оказалась предметом геополитических интересов. После того, как российская сторона 7 марта
Ранее, выступая на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что иностранные инвесторы «проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах», и отметил, что уже имеются соответствующие заявки от Китая и Индии.
О деталях российских предложений министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал NEWS.ru.
— Какими именно отрасли могут оказаться инвестиционно привлекательны на южных Курилах для других стран?
— Одно из наиболее перспективных направлений — туристический девелопмент. Курилы, с нетронутой природой островов, вулканами, озерами, горячими источниками относятся к уникальным местам — это экзотика для азиатских туристов. Также зарубежные инвесторы проявляют интерес к проектам в сфере возобновляемой энергетики, строительства, рыбопереработки.
— На каких условиях туда могут зайти зарубежные инвесторы?
— Инвесторы, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 года, на двадцать лет освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. Обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%. Организации, реализующие проекты на льготных условиях, не должны иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, а их доля доходов от пассивной деятельности (например, от аренды, процентные доходы) не должна превышать 10%.
Преференциальный налоговый режим не распространяется на такие виды деятельности, как посреднические и агентские услуги, производство или переработка подакцизных товаров, добыча или переработка углеводородов, вылов ценных видов ракообразных. Все остальные виды деятельности разрешены.
Проекты с иностранными участниками могут быть структурированы в формате специальных проектных компаний с обязательным партнером с российской стороны. Такая кооперация позволит учесть российскую специфику и сбалансированно разделить риски.
Также азиатские инвесторы могут войти в инвестиционные проекты в качестве подрядчиков или поставщиков технологий и оборудования.
— Что касается сотрудничества с Японией на южных Курилах, будет ли оно продолжено в каком-то виде?
— Россия открыта для экономического сотрудничества на Курилах с зарубежными инвесторами — в том числе, из стран Азии. Готовы задействовать все механизмы господдержки проектов. В настоящее время у нас нет совместных проектов с японской стороной
Напомним, южные Курильские острова, которые в Японии обычно
1 марта Токио объявил о том, что утвердил санкции против руководства России, включая президента РФ Владимира Путина, а также — министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Следом за этим последовал еще ряд санкций японской стороны, в основном связанных с импортом и экспортом.
21 марта МИД РФ обнародовал
В частности, в заявлении российского внешнеполитического ведомства было сказано, что российская сторона «в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору». Также сообщалось о «прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией», и, самое главное применительно к данному материалу — о том, что
российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Посольство Японии в России прокомментировало NEWS.ru свою позицию касательно намерения Москвы пригласить на южные Курилы инвесторов из других стран.
Введение «преференциального режима» для экономического развития региона, включая четыре северных острова, на основе «российского законодательства» и широкое приглашение японских компаний и компаний третьих стран принять участие в таком экономическом развитии несовместимы с позицией Японии в отношении четырех северных островов, поэтому данное заявление неприемлемо, — заявили NEWS.ru в японской дипмиссии. — В нынешней ситуации мы не можем говорить о дальнейших шагах по проблеме северных территорий. Правительство Японии примет соответствующее решение о том, как следует поступить с этими проектами, в свете дальнейшего развития ситуации.