Желающие есть: кто придет на южные Курилы вместо Японии?

Группа южных курильских островов, в которую входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, снова оказалась предметом геополитических интересов. После того, как российская сторона 7 марта внесла Японию, наряду с Южной Кореей, странами ЕС и США в список «недружественных государств», последовал обмен санкциями между Токио и Москвой. Разумеется, первым делом пострадали южные Курилы, на которые претендует Япония. Сейчас в России уже подготовили ряд предложений для иностранных инвесторов, в первую очередь Индии и Китая, чтобы привлечь их на эти удаленные территории вместо японцев.

Ранее, выступая на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что иностранные инвесторы «проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах», и отметил, что уже имеются соответствующие заявки от Китая и Индии.

О деталях российских предложений министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал NEWS.ru.

— Какими именно отрасли могут оказаться инвестиционно привлекательны на южных Курилах для других стран? — Одно из наиболее перспективных направлений — туристический девелопмент. Курилы, с нетронутой природой островов, вулканами, озерами, горячими источниками относятся к уникальным местам — это экзотика для азиатских туристов. Также зарубежные инвесторы проявляют интерес к проектам в сфере возобновляемой энергетики, строительства, рыбопереработки. — На каких условиях туда могут зайти зарубежные инвесторы? — Инвесторы, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 года, на двадцать лет освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. Обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%. Организации, реализующие проекты на льготных условиях, не должны иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, а их доля доходов от пассивной деятельности (например, от аренды, процентные доходы) не должна превышать 10%. Преференциальный налоговый режим не распространяется на такие виды деятельности, как посреднические и агентские услуги, производство или переработка подакцизных товаров, добыча или переработка углеводородов, вылов ценных видов ракообразных. Все остальные виды деятельности разрешены. Проекты с иностранными участниками могут быть структурированы в формате специальных проектных компаний с обязательным партнером с российской стороны. Такая кооперация позволит учесть российскую специфику и сбалансированно разделить риски. Также азиатские инвесторы могут войти в инвестиционные проекты в качестве подрядчиков или поставщиков технологий и оборудования. — Что касается сотрудничества с Японией на южных Курилах, будет ли оно продолжено в каком-то виде? — Россия открыта для экономического сотрудничества на Курилах с зарубежными инвесторами — в том числе, из стран Азии. Готовы задействовать все механизмы господдержки проектов. В настоящее время у нас нет совместных проектов с японской стороной Алексей Чекунков министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Напомним, южные Курильские острова, которые в Японии обычно называют «Северными территориями» и считают принадлежащими префектуре Хоккайдо, являются предметом территориальных претензий со стороны Токио. Вопрос об их принадлежности является неизменной подоплекой любых политических переговоров двух стран, в первую очередь — проблемы заключения мирного договора.

pixabay.com

1 марта Токио объявил о том, что утвердил санкции против руководства России, включая президента РФ Владимира Путина, а также — министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Следом за этим последовал еще ряд санкций японской стороны, в основном связанных с импортом и экспортом.

21 марта МИД РФ обнародовал заявление , в котором говорится, что «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине» Москва вводит ответные санкции.

В частности, в заявлении российского внешнеполитического ведомства было сказано, что российская сторона «в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору». Также сообщалось о «прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией», и, самое главное применительно к данному материалу — о том, что

российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Посольство Японии в России прокомментировало NEWS.ru свою позицию касательно намерения Москвы пригласить на южные Курилы инвесторов из других стран.