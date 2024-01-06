Землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС «Сика»

Фото: Lin Shanchuan/Xinhua/Global Look Press

Энергетическое оборудование на АЭС «Сика» в Японии получило повреждения в результате серии мощных землетрясений, сообщил телеканал NHK. По его данным, произошла значительная утечка масла, однако угроза безопасности отсутствует.

На АЭС «Сика» из-за землетрясения, произошедшего 1 января, разорвались трубопроводы двух трансформаторов, используемых для получения электроэнергии извне на 1 и 2 энергоблоках, а также произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, что привело к некоторому повреждению системы, — заявил источник телеканала.

Компания-оператор Hokuriku Electric Power Company изначально указывала на 3,5 тысячи литров утечки масла из второго энергоблока, но позже было объявлено, что реальный объем составил около 10 тысяч литров. Несмотря на сбор большей части вытекшего масла в пятницу, компания отметила отсутствие перспектив на восстановление инфраструктуры на данный момент.

Ранее в префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло новое землетрясение. Метеорологическое агентство страны подчеркнуло, что магнитуда подземных толчков достигла 5,7. Кроме того, цунами, вызванное недавними землетрясениями, уже дошло до побережья. Так, в Исикаве выявили волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма — 80 сантиметров.