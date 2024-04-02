Землетрясение произошло у побережья Японии Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у северного побережья Японии

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, передала пресс-служба Главного метеорологического агентства страны. Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС не поступало.

Ранее на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0. Очаг подземных толчков залегал на глубине 16 километров. Сейсмолог оценила их мощность в 2-3 балла. Колебания земной поверхности могли ощутить жители Синегорска и долинского села Быков, констатировала она.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.

Также сейсмологи объявили о прошедшем землетрясении магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших на тот момент не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов.