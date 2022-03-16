Землетрясение произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировал в четверг, 17 марта, Китайский сейсмологический центр. Оно произошло в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Об этом сообщается в уведомлении ведомства, его приводит ТАСС.

По имеющимся данным, толчки были зарегистрированы в городе Чжанъе в 1,4 тысячи километров на запад от Пекина. Эпицентр землетрясения располагался на территории уезда Сунань на глубине 9 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. В Чжанъе проживает около одного миллиона человека.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. В регионе объявлена угроза цунами. Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. Погибли по меньшей мере два человека.