Землетрясение произошло на северо-западе Китая

Землетрясение произошло на северо-западе КитаяЗемлетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировал в четверг, 17 марта, Китайский сейсмологический центр. Оно произошло в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Об этом сообщается в уведомлении ведомства, его приводит ТАСС.
По имеющимся данным, толчки были
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. В Чжанъе проживает около одного миллиона человека.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. В регионе объявлена угроза цунами. Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. Погибли по меньшей мере два человека.