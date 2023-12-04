Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали у побережья Филиппин

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин, сообщила пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго с населением около 6,3 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 31 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Это не первое землетрясение в регионе за последние дни. Накануне зафиксировали 22 землетрясения подряд магнитудой от 5,0 и до 7,7. Последствия засняли очевидцы: разрушен местный торговый центр, электрические провода на улице оборваны. На видеозаписи видно, как прохожие пытаются скрыться от обломков зданий. Также существовала угроза цунами у берегов Японии и Филиппин.

В Исландии тем временем под городом Рейкьянес образовался магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик возникла воронка, в зоне проседания оказались школа и несколько жилых домов. По словам вулканолога из Исландского университета Торвальдура Тордарсона, такое происходит, если магма поднимается очень близко к поверхности.