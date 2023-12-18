Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение было зафиксировано в 15:59 по времени UTC (18:59 мск).

Эпицентр находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу, который насчитывает три миллиона жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Пока не поступало информации о возможных жертвах или разрушениях.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула. Эпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11–14 км. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.

До этого 22 землетрясения подряд магнитудой от 5,0 и до 7,7 зафиксировали на Филиппинах. Последствия засняли очевидцы: разрушен местный торговый центр, электрические провода на улице оборваны. На видеозаписи видно, как прохожие пытаются скрыться от обломков зданий. Также существовала угроза цунами.

В конце ноября в Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.