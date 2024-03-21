Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Токио

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В восточной части Японии произошло землетрясение, сообщили в национальном метеорологическом управлении. Сила подземных толчков достигала 5,3 балла, их эпицентр находился в префектуре Тотиги недалеко от Токио на глубине 50 км. По данным ТАСС, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Отмечается, что толчки ощущались также в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио. В результате произошел сбой в энергоснабжении, в связи с чем временно остановлено движение экспрессов между Токио и Аомори.

В начале недели землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Землетрясение силой в пять баллов у побережья Курил было также зафиксировано и 8 марта. Эпицентр находился в Тихом океане в 53 километрах восточнее острова Симушир на глубине 10 километров.

На прошлой неделе два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры находились неподалеку друг от друга: первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.