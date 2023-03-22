Зеленскому напомнили о судьбе бен Ладена Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, заявил обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара. По его мнению, и того, и другого США поддерживали в борьбе против Москвы.

Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставляли им оружие и деньги, — напомнил Охара.

Он считает, что именно Вашингтон сделал из бен Ладена героя, таким же героем пытаются делать Зеленского. По этой причине следует внимательно отслеживать дальнейшее положение украинского президента, заключил журналист.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита в США Владимира Зеленского многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена. При этом положение украинского лидера на Западе, по ее мнению, выглядит очень шатким и наводит на мысли о судьбе «террориста номер один» Усамы бен Ладена.